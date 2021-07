Roberto Justus e a filha, Rafa Justus - Reprodução Internet

Publicado 21/07/2021 11:49

Rio - Roberto Justus usou as redes sociais para parabenizar a filha, Rafaela Justus, por seu aniversário de 12 anos. O apresentador fez uma postagem no Instagram e se derreteu todo por Rafa. A menina é fruto da relação do empresário com a apresentadora Ticiane Pinheiro.

"Meu amorzinho! Hoje você completa 12 anos! Quanta alegria você nos trouxe nessa jornada até aqui! Você tem uma personalidade marcante, uma inteligência e vivacidade incríveis. Fala e escreve como adulta, mas brinca e se diverte como criança! Encanta a todos por onde passa! Te amo demais e desejo toda a felicidade do mundo por toda a sua vida. Sempre estarei por perto para te apoiar!", escreveu Justus.