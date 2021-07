Ana Maria Braga - Globo

Ana Maria BragaGlobo

Publicado 21/07/2021 10:01 | Atualizado 21/07/2021 10:48

São Paulo - Ana Maria Braga começou o "Mais Você" de um jeito diferente nesta quarta-feira. Toda vestida de Cruella, que ganhou um filme recentemente, ela homenageou Emma Stone, protagonista do longa. Após a exibição do trailer, a apresentadora ainda elogiou a personagem principal do filme. "Doidinha e transgressora, Cruella... Eu super me identifico com ela como dá para perceber nesse meu look aqui".

fotogaleria

Publicidade

Nos momentos seguintes, Ana falou sobre Michelle X, a estilista brasileira que recriou o vestido do filme para que ela pudesse usar no programa. "Não é exatamente igual, mas eu estou bem semelhante. Além disso, parece pesado e desconfortável, mas é como se eu estivesse usando moletom. Sério mesmo", comentou.



Logo em seguida, enquanto falava sobre o filme, Ana acabou errando nome de Emma Stone, chamando-a de Emma Thompson. Entretanto, na internet, telespectadores não deixaram de comentar o ato da apresentadora e lhe enviar carinho.



Publicidade

Apesar da repercussão em torno do traje de Ana Maria Braga, tudo não passou de uma ação promocional para divulgar o combo de streaming da emissora, que vende o Globoplay junto ao Disney+.



Confira reações coletadas no Twitter:

Publicidade

Ana Maria Braga apareceu hoje no seu programa vestida de Cruella.



Lendária

pic.twitter.com/rCfBqL4lNW — Tracklist (@tracklist) July 21, 2021

— camila régis (@camilarrregis) July 21, 2021