Tatá Werneck com a filha, Clara MariaReprodução Internet

Publicado 21/07/2021 10:35 | Atualizado 21/07/2021 10:45

Rio - Tatá Werneck compartilhou no Instagram um momento fofíssimo com a filha, Clara Maria. Nas imagens, mãe e filha aparecem conversando. "Tem cocô?", pergunta a atriz para a bebê. "Não tem cocô", respondeu Clara Maria. "Ah, você está falando", comemorou Tatá Werneck.

"Honestidade se aprende em casa. Sempre que me perguntam, nas ruas e bares, se tem cocô, eu respondo a verdade. Às vezes um 'sim. Tenho um pouco que vazou no jeans' já me dá a noção exata de que sou cidadã de bem. E isso eu aprendi em casa. Com a Deusa pequeninha. Na lição, dois você aprenderá a dizer se tem hérnia de disco e pedras nos rins", brincou Tatá na legenda do vídeo.