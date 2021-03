Madonna Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 16:15 | Atualizado 28/03/2021 16:17

Sempre ousada, a cantora Madonna deixou seus seguidores do Instagram babando ao publicar uma série de fotos sensuais, neste domingo. A rainha do Pop, de 62 anos de idade, mostrou todo o seu poder com fotos de lingerie em poses pra lá de sensuais.

"E agora, por um momento de autorreflexão", disse ela na legenda. Os seguidores se empolgaram com a publicação, inclusive os brasileiros, e comentaram as cliques da diva. "Minha rainha", disse um deles. "Belíssima", disse outro. "Te amo infinitamente", comentou mais.

Publicidade