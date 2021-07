Giulia Costa, Stephanie Stauffer e Beatriz Bonemer - Reprodução/Instagram

Giulia Costa, Stephanie Stauffer e Beatriz BonemerReprodução/Instagram

Publicado 30/07/2021 11:13 | Atualizado 30/07/2021 11:29

Rio - Verão em pleno inverno? Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, e Beatriz Bonemer, filha da apresentadora Fátima Bernardes, "fugiram" juntas do calor no centro-sul do Brasil e foram para a Bahia, no Nordeste do país. Juntas, elas aparecem em foto ao lado da advogada Stephanie Stauffer nas redes sociais enquanto curtem uma piscina de um hotel de luxo baiano.

fotogaleria

Publicidade

Quem compartilhou o registro foi Beatriz Bonemer, filha de Fátima com o jornalista William Bonner. "Nós 3 e Bahia", escreveu ela na legenda da publicação em que aparecem de biquíni em uma piscina de borda infinita. Nos comentários, os seguidores fizeram elogios.



"Três gatas perfeitas e maravilhosas", escreveu uma seguidora. "Vocês são ainda mais lindas juntas", postou outra pessoa. Já uma terceira elogiou a Bahia e desejou boa viagem. "Bahia é perfeita. Que vocês vivam a mesma emoção que eu aí", publicou.