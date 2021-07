Mari Azevedo e Ítalo Ferreira - Reprodução Internet

Mari Azevedo e Ítalo FerreiraReprodução Internet

Publicado 30/07/2021 10:57 | Atualizado 30/07/2021 11:11

Rio - A cantora Mari Azevedo, ex-namorada de Ítalo Ferreira, tem recebido novos seguidores em seu Instagram após o surfista conquistar o ouro olímpico em Tóquio.

fotogaleria

Publicidade

Ao ser questionada por um seguidor sobre o que um homem tem que fazer para conquistá-la, Mari deu uma leve indireta para Ítalo. "Exatamente isso. Ser homem. Não moleque", respondeu a cantora. O seguidor insistiu em saber o que a agrada, mas ela despistou novamente. "Com papo reto a cabeça não fica com ideia torta", disse.

Mari e Ítalo viveram juntos por alguns anos e terminaram em março. Eles passavam a maior parte do tempo na casa do surfista, em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte.