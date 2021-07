Ricardo Macchi surge machucado e ironiza suposto atentado contra Joice Hasselmann - Reprodução

Publicado 30/07/2021 12:02 | Atualizado 30/07/2021 12:18

Rio - O ator Ricardo Macchi, ex-participante do "Casa dos Artistas", surgiu ensanguentado em uma publicação do Instagram nesta quinta-feira. Em tom de ironia, internautas apontaram deboche contra suposto atentado sofrido pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP).

"Fui dormir ontem e acordei assim! Não sei o que houve, acho que sofri um atentado", postou ele ao citar o caso de Hasselmann em seguida. "melhoras, deputada, que esse mistério se solucione logo", escreveu ele. "ela sabe autodefesa, eu acho que ela que se defendeu dela mesmo. Ou seja foi ela", ironizou um seguidor. "Só pode ter sido um agente da CIA", debochou outro.

Em uma publicação posterior, ele explicou que a foto se trata de uma gravação profissional. "Tudo na vida necessita de uma explicação, afinal, vivemos em sociedade, uma democracia funciona com leis e regras intransponíveis, fatalidades acontecem e ninguém está livre, criminosos vão para a margem. A minha profissão eu amo e a exerço há décadas: Graças a Deus mais um trabalho realizado, digno e honrado no cinema. Gratidão. Em breve", detalhou o ator.

Caso Joice Hasselmann

No dia 22 deste mês, A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou, em entrevista, ao jornal O Globo, ter sido vítima de um suposto atentado. Joice, que afirmou ter acordado com várias lesões, reiteirou que não sabe explicar o que ocorreu e nem o que provocou os ferimentos em seu resto e em outras partes do corpo.



Segundo a reportagem, a parlamentar sofreu um lapso de memória, na noite de sábado (17/07), desmaiou e acordou com cinco fraturas no rosto, uma na costela, um dente quebrado e um corte no queixo.

Joice disse ainda que acionou Polícia Legislativa para investigar o caso, e acredita ter sido vítima de um atentado. "Acordei em uma poça de sangue sem saber quanto tempo fiquei desacordada. A hipótese que eu mais acredito é que sofri um atentado", contou.