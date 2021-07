Hadson Nery - Reprodução/Twitter

Hadson NeryReprodução/Twitter

Publicado 30/07/2021 13:46

São Paulo - Hadson Nery, ex-participante do "BBB 20", começou a sexta-feira de forma bem agitada. Imagens do ex-atleta dançando com um rapaz sensualmente começaram a circular nas redes. No vídeo, que foi veiculado por Leo Dias, o Hadson aparece encochando um amigo de diferentes maneiras.

fotogaleria

Publicidade

"Had Bala - como também é conhecido - foi visto em uma festa bem soltinho. O ex-BBB foi flagrado dançando de forma 'exótica' com um amigo", escreveu o jornalista em seu perfil nas redes sociais.

A partir do vídeo, é possível notar que o evento, que contou com a presenta de Hadson, foi realizado em um espaço sobre a areia e com caixas de som nos porta-malas de carros.

Publicidade

Não demorou muito e anônimos e famosos começaram a reagir às imagens. "Poe exótica nisso", disse Jorge Luiz Brasil, sobre a dança entre os rapazes. "A cachaça... antes de matar ela humilha", opinou uma fã do ex-BBB. "Quando o cara fala muito mal e porque ele gosta", comentou outra admiradora, dando a entender que as críticas de Hadson à comunidade LGBTQIA+, na realidade, tinham algum fundamento pessoal. Assista ao vídeo.