Felipe NetoReprodução

Publicado 30/07/2021 15:47 | Atualizado 30/07/2021 15:50

Felipe Neto foi vacinado contra a Covid-19 nesta sexta-feira (30). O youtuber aproveitou o momento para criticar a gestão do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) na pandemia da Covid-19.

"Vacinado! Muito obrigado a todos que lutaram pela vacina, mesmo contra esse desgoverno criminoso, assassino, que tentou de todas as formas boicotar a vacinação no Brasil e é responsável por centenas de milhares de mortos. Só deram o braço a torcer quando viram que o povo queria vacina e agora tentam dizer que a vacina é graças a eles. Fora, genocida!", disse.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Neto (@felipeneto)

Felipe Neto publicou no Twitter a vacinação e foi respondido pela deputada Carla Zambelli (PSL), aliada de Jair Bolsonaro. "Agradeça ao Jair Bolsonaro e ao Ministro Queiroga". O youtuber respondeu: "Prezada Carla Zambelli, minha vacina será aplicada com absoluto atraso, graças à incompetência e corrupção do governo federal. Por que você não manda essa mensagem para as famílias dos 554 mil mortos no país? Toma vergonha nessa cara, aliada de assassino".