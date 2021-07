Eleições 2022: Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro, aponta pesquisa - Reprodução

Publicado 29/07/2021 15:55 | Atualizado 29/07/2021 15:56

São Paulo - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu novamente em vantagem sobre Bolsonaro em levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta quinta-feira (26): 43,3% das intenções de voto contra 38,2% de Bolsonaro.



O petista cresceu 3,1% em relação ao último levantamento do instituto, enquanto o atual presidente caiu 1,8%. Outros 15% declararam que não votariam em nenhum ou que escolheriam as opções branco/nulo. 3,4% não sabem em quem vão votar ou não responderam.

Lula ainda conta com menor rejeição, 46,7%, enquanto o índice de Bolsonaro é de 53,3%.



A pesquisa, contratada pelo PSL, testou o nome do apresentador José Luiz Datena em uma eventual disputa eleitoral. Ele ficou em terceiro lugar, atrás apenas de Lula e Bolsonaro.



O levantamento ouviu 2.010 pessoas entre os dias 24 e 28 de julho em 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2% para os resultados gerais.