Polícia Federal apreendeu obra de arte suspeita de ter sido roubada de museu na Líbia - Divulgação/Polícia Federal

Polícia Federal apreendeu obra de arte suspeita de ter sido roubada de museu na LíbiaDivulgação/Polícia Federal

Publicado 29/07/2021 14:13 | Atualizado 29/07/2021 14:19

Rio - A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira, 29, um mandado de busca e apreensão, com o objetivo de localizar e apreender uma obra de arte adquirida pela internet, suspeita de ter sido roubada de um museu na Líbia, no ano de 1990. Trata-se de uma escultura de mármore de uma cabeça humana, representando Eusculápio (Head of Asclepius), deus grego da cura, do período de 400 a.C. (antes de Cristo).

De acordo com a Polícia Federal, a solicitação de busca da obra de arte partiu da Interpol, por meio de comunicação da Interpol Tripoli, na Líbia, ao Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil. Conforme a Secretaria Geral da Interpol, a escultura está inserida na base de dados da organização de obras furtadas ou roubadas.

Publicidade

Ainda conforme a corporação, a obra havia sido retida pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Viracopos (SP), permanecendo naquela unidade alfandegária de fevereiro a setembro de 2020, mas foi liberada ao adquirente da peça, mediante a apresentação dos documentos de importação, não sendo possível verificar a ilicitude do objeto.

A PF informou que a obra de arte será periciada e, caso confirmada sua autenticidade e procedência, será repatriada à Líbia. O adquirente será ouvido para esclarecer se sabia da origem da escultura.