Publicado 30/07/2021 19:00 | Atualizado 30/07/2021 19:04

Fernanda Montenegro foi uma das atrizes que se pronunciou sobre o incêndio que atingiu a cinemateca de São Paulo, na quinta-feira. A atriz, de 93 anos, gravou um vídeo no Instagram e lamentou a perda dos arquivos do local.



"Eu quero falar aqui o que eu escrevi. O incêndio na Cinemateca em São Paulo é uma tragédia anunciada. Toda a nossa cultura das artes sofre um cala boca, mas vamos renascer, tenho certeza. Nós temos certeza. Das cinzas, vamos renascer. É segredo o eterno retorno, das artes, então? Um país não existe sem cultura ligada às artes", disse.







Outra que também falou sobre o assunto foi Samantha Schmütz. Em tom de indireta, a atriz também gravou um vídeo nas redes sociais e criticou os artistas que ficaram calados mesmo após o acontecimento.

"Fico pensando que as pessoas, os artistas que apoiam esse governo, que ajudaram a eleger esse governo, que fazem cinema, estão quietas. [...] Essas pessoas deveriam ter vergonha na cara e nunca mais pisar em um set de filmagens, nem para fazer figuração, que fosse", disparou ela.

A atriz ainda direcionou a crítica aos atores que marcaram presença no Festival de Cannes, no início do mês: "Cadê as beldades que estavam em Cannes desfilando seus colares? Atrizes, modelos, cadê, gente? Vocês, lindas, que foram ao Cannes? [...] Pessoas vão para Cannes representar o cinema brasileiro, mas nunca venderam um ingresso. Vamos acordar, está tudo errado! Parem, acordem! Parem de pensar só no seu umbigo e em sua conta bancária", continuou.

Vale lembrar que, uma das atrizes que marcou presença em Cannes foi Marina Ruy Barbosa que, até o momento, não falou nada sobre a Cinemateca.