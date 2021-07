Bianca, Fred e Cris - Reprodução

Bianca, Fred e CrisReprodução

Publicado 30/07/2021 21:38 | Atualizado 30/07/2021 21:40

Bianca Andrade e Fred mostraram detalhes do quarto do filho Cris, em um novo vídeo no canal do YouTube da influenciadora digital e ex-BBB.



fotogaleria

Publicidade

Nas imagens, o casal mostra o cômodo, que tem como base a cor lilás e um campo de futebol estampado no teto. Bianca e Fred explicam, no vídeo, que cada detalhe foi pensado por eles.

A empresária disse que as cores lilás e nude foram pensadas para dar um ar aconchegante ao quarto. Da metade para cima é lilás. Já para baixo é nude. O cômodo é chamado de "céuzinho" pelo casal, pois quando entram esquecem de todos os problema de fora.