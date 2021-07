Bruno de Luca - Reprodução

Publicado 30/07/2021 16:02

Bruno De Luca se prepara para apresentar a live do “Arraiá do Redentor”, que será realizada, nesta sexta-feira, a partir das 20h. A live solidária terá início com a Santa Missa em honra a Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo, presidida pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar.

O evento também terá a presença de atrações musicais e de influenciadores digitais. Além de Bruno De Luca, quem também comanda a apresentação da live é o reitor do Santuário, Padre Omar e a apresentadora e madrinha dos projetos sociais do Cristo Redentor, Gardênia Cavalcanti.



Entre as atrações musicais estão os cantores Pretinho da Serrinha, Rachell Luz, Catha, Chiara Maria, Bianca Cardoso, Jhusara, Tadeu Mathias e Zé Paulo Sierra, o grupo Falamansa e o Trio Rapacuia. A direção musical do espetáculo é do Maestro Jorge Cardoso. Todos gentilmente cederam os próprios cachês em apoio à causa.



Este é o primeiro arraiá realizado pelo Santuário Cristo Redentor, em benefício da campanha social “Cristo Redentor, Eu Quero Doar”, que está ajudando milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A transmissão solidária será pelo canal oficial do Santuário Cristo Redentor, no YouTube. O evento, que também faz parte das atividades em comemoração aos 90 anos do Cristo Redentor, não terá a presença de público e seguirá as normas internacionais contra o novo coronavírus (Covid-19) e as regras de ouro da Vigilância Sanitária, com testes de Covid-19 para equipe, artistas e imprensa.



“Estou me sentindo lisonjeado por participar do Arraiá do Redentor, porque eu sou super fã do Padre Omar. Tudo que ele me pedir estarei dentro, ainda mais nesse lugar que eu amo tanto, que é o Cristo Redentor. Estou muito feliz, porque amo ajudar as pessoas e estou sempre pronto e disponível pra isso”, afirma o apresentador e ator Bruno De Luca.



Durante o show, estará na tela da transmissão o QR Code da campanha social, que deverá ser acessado pelo telespectador por meio do aplicativo do banco para realizar uma doação às pessoas em situação de vulnerabilidade. A campanha “Cristo Redentor, Eu Quero Doar” já distribuiu mais de 400 toneladas de alimentos e itens de higiene pessoal, proteção facial e limpeza para a população em situação de vulnerabilidade. No total, são cerca de 200 comunidades atendidas.