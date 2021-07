Ingrid Oliveira - Reprodução

Publicado 30/07/2021 05:00

Atleta da equipe brasileira de Saltos Ornamentais, Ingrid Oliveira chama a atenção na Vila Olímpica em Tóquio e já é apontada entre os atletas com uma das mulheres mais belas dos Jogos no Japão. Mas, morena estonteante nascida em São Gonçalo está tão focada em chegar à final da modalidade, que evita circular pelas dependências dos alojamentos por conta do burburinho envolvendo o seu nome. Na última Olimpíada no Rio, ela se meteu na polêmica do sexo com um atleta da canoagem e acabou sofrendo demais com os comentários machistas, que quase colocaram a sua carreira esportiva em xeque.