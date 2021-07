Fábio Porchat - Reprodução TV

O clima superação nos Jogos Olímpicos em Tóquio contagiou o apresentador Fábio Porchat. Nesta sexta-feira (30), ele compartilhou um vídeo com seus seguidores para relembrar sua participação no 'Domingão do Faustão', onde aparece tentando ultrapassar os obstáculos do quadro Mataroma do Faustão. "Jogos Olímpicos são legais, mas vocês já enfrentaram o pentatlo moderno do Faustão?”, brincou ele na legenda do post. Claro que os internautas não perderam a oportunidade de zoar o também ator. "Se você ainda tinha alguma dignidade, foi embora nesse dia", escreveu um fã. "A gente não sabe se ri ou se fica com pena", comentou o segundo e o terceiro completou: "Eu gosto da 'concentraçãozinha' antes de cada queda".