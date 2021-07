Fagner - Divulgação

Fagner Divulgação

Publicado 30/07/2021 11:19 | Atualizado 30/07/2021 11:20

O músico Michael Sullivan e o cantor Fagner foram convidados do podcast 'Corredor 5', no Youtube. No bate papo, os dois comentaram sobre o sucesso do cantor Ritchie, 'Menina Veneno', que explodiu na década de 80. Sullivan contou que o artista foi rejeitado pela gravadora Odeon e, poucas semanas depois, estourou em todo o país com a faixa.

"O Ritchie, quem levou pra Odeon foi o Mayrton Bahia. Mostrou em todas as salas 'Menina Veneno' e ninguém quis. Eu ouvi 'Menina Veneno', mas não dava muita opinião, na época. Eu só falei assim: 'vocês enlouqueceram. Não vão ficar com o Ritchie, com essa pessoa que o Mayrton trouxe?' Disseram: 'ah não, o pessoal não gostou'... Todo mundo ouviu. Tinham quatro ou cinco diretores artísticos ali e todos ouviram. Eu tava lá. Um mês depois era primeiro lugar no Brasil inteiro", conta.



Publicidade

Sobre as especulações de que Roberto Carlos supostamente teria se incomodado com o sucesso de Ritchie e teria pedido para 'abafar' o trabalho do artista, ele garante que a história é mentira. "Roberto não se preocupa com nada, porque ele sabe que é grande. Isso tudo é folclore. As pessoas acham que o Roberto é sucesso porque ele tem inveja das pessoas... O Roberto é sucesso porque ele tem um talento absurdo", diz o músico.

Enquanto isso, Fagner deixa o estúdio de fininho para fumar e dispara sobre Roberto Carlos: "Tô indo fumar porque tá rolando muita mentira. Roberto não persegue? Tá brincando?", disse o cantor já do lado de fora da sala.

Publicidade

Mas Sullivan defendeu o Rei em seguida. "Eu conheço o Roberto de perto, de quando eu cheguei em 1970 e gravei com ele 'Amada Amante', que foi quando eu conheci mesmo o Roberto a fundo. Ele gravou quatro ou cinco músicas minhas. E o Roberto ele se preocupa com ele dia e noite. Pode ser que ele tenha reclamado de alguém, que tá divulgando muito o fulano e não divulga o dele. Igual o Fagner falou: 'Tô saindo porque tu só pensa no fulano e esquece de mim'. Então qualquer artista tem isso. Agora, de puxar tapete eu não acredito jamais isso do Roberto. O Roberto é um cara que se preocupa com tudo que está acontecendo em volta dele. A música pra ele é tudo. O Roberto vive a música dia e noite. Então surgiu alguém novo, ele fica ligado. Mas é normal", afirma Michael Sullivan.