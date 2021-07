Kleber Bambam - Reprodução de internet

Kleber BambamReprodução de internet

Publicado 30/07/2021 06:39

A Justiça está de olho nas redes sociais dos famosos. Prova disso foi que um carro de luxo que Kleber Bambam ostentou em seu Instagram no ano passado foi mencionado por uma juíza durante ima ação. A coluna explica o episódio: depois de alegar ter sofrido ofensas pela internet, o vencedor da primeira temporada do 'Big Brother Brasil' entrou com um processo pedindo indenização por danos morais. Até aí, tudo certo. Só que o rapaz alegou estar sem condições de 'arcar com as custas processuais, diante dos reflexos da pandemia'. Por conta disso, pediu para poder fazer o pagamento das custas ao final do processo, ou ter o benefício de fazer o pagamento de forma parcelada. Foi aí que a juíza Melissa Bertolucci, da 27ª Vara Civil de São Paulo, mostrou estar ligada nos assuntos dos famosos.

"Com relação ao pedido de diferimento ou parcelamento do pagamento de custas, indefiro-os, tendo em vista ser público e notório que o autor não é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, sendo artista reconhecido, vencedor do programa BBB, existindo diversas reportagens que fazem menção aos seus bens (carros, investimentos), sendo uma delas, de fevereiro de 2020, sobre a aquisição, pelo autor, de carro no valor de R$ 800.000,00", escreveu a juíza na decisão. Para provar o que diz, a magistrada colocou o link de uma matéria feita por um jornal carioca onde Bambam exibia seu automóvel.

Publicidade

A coluna apurou que as custas do processo chegam a, no máximo, R$ 2 mil...

As informações iniciais foram dadas pelo site Hora Top TV e Novela.