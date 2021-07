Suzy Cortez - Divulgação

Publicado 30/07/2021 05:00

Em ritmo de Olimpíadas, Suzy Cortez fez um ensaio com pintura corporal para celebrar o evento. A modelo e musa do OnlyFans surge toda desenhada de tocha olímpica e o resultado da arte corporal impressiona. Nesta semana, Suzy vai lançar um ensaio super sexy e apimentado no OnlyFans com o título 'Hot Sports'. Como nas Olimpíadas de Tokyo vemos todos tipos de mulheres fazendo sucess, a morena incentiva todos os tipos de mulheres a abrirem seus perfis na rede social e diz: "OnlyFans é para todas nós, não importa sua idade, cor, credo ou seu tipo físico".