Kerline/Vinicius Jr - Reprodução Instagram

Kerline/Vinicius JrReprodução Instagram

Publicado 30/07/2021 00:00 | Atualizado 30/07/2021 08:44

Esta humilde coluna de apenas seis leitores havia adiantado com exclusividade, na semana passada, o 'Arraiá do Neymar', que aconteceu no último fim de semana, no luxuoso condomínio do craque em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. Pois bem. O evento já até acabou, mas para alguns convidados, a estada no local continua.

É o caso da Ex-BBB Kerline Cardoso e do jogador Vinicius Jr, grande amigo de Neymar. Os dois, que trocaram beijos na festa do jogador do Paris Saint-Germain, ainda seguem hospedados em Mangaratiba curtindo um affair e no maior clima de romance. Kerline, inclusive, sumiu das redes sociais e ainda foi questionada por seus seguidores o motivo do sumiço. "Falei que ia tomar um tempo pra respirar antes do rojão. Vem aí", se limitou a responder Ker. Pois agora os fãs desavisados da moça já ficam logo cientes sobre o real motivo desse afastamento...