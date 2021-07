Pocah aposta em fios loiros ao surgir com novo visual - Divulgação/Luana Chaves

Publicado 30/07/2021 05:00

Pocah quer marcar um P definitivamente no pop brasileiro. P de Pocah e P de popular. Sim, a cantora ainda é uma representante como muito orgulho do funk mas está buscado passear por vários gêneros e segmentos. "Eu sou muito eclética e acho que chegou a hora de eu mostrar para o meu público o que eu gosto de fazer e resolvi explorar mais de mim. Eu considero a minha carreira como pop e estou fazendo tudo para ser conhecida popularmente, mas sem deixar o funk. O funk está no sangue", diz a cantora que está lançando a primeira faixa de um álbum que será lançado neste ano: 'Muito Prazer'.

A canção é uma mistura de reggaeton com brega funk e uma letra forte que fala sobre liberdade feminina, especialmente sobre o prazer feminino. "É sobre sexo, sobre sexo oral, mas também é sobre minha boca, minha voz, e o que eu posso fazer, cantar e inspirar. E é, sobretudo, sobre quebrar preconceitos de quem acha que uma funkeira apenas rebola", pontua Pocah.