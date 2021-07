Post de Grazi Massafera - Reprodução

Publicado 29/07/2021 21:27 | Atualizado 29/07/2021 21:33

Grazi Massafera compartilhou uma foto do namorado Caio Castro nesta quinta-feira (29). Até aí, tudo bem, já que ela volta e meia posta clique do amado, só que atriz publicou uma imagem do galã fantasiado de sereia. Isso mesmo, minha gente! Na foto, fica claro a boa relação do ator com Sofia, filha de Grazi e Cauã Reymond. Caio se diverte usando uma cauda rosa, assim como uma amiguinha da menina. Já Sofia usa cauda azul. "TBT de várias sereias. Tem gente que vai querer me matar, mas tudo bem", zomba Massafera, que colocou outra foto do galã bem à vontade vestindo as suas roupas indianas.