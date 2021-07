Mari Mattarazzo - Reprodução

Publicado 29/07/2021 18:19

Depois de comemorar os 23 anos e a marca de cinco milhões de seguidores no Instagram, a campeã do 'Power Couple 5' resolveu fazer um desabafo sobre os ataques que vem recebendo nas redes sociais Mari Matarrazzo contou que não tem ficado surpresa com os comentários pesados que anda recebe de pessoas que não torceram por ela quase uma semana depois do fim do reality da RecordTV.

"O jogo acabou e a vida continua. Todo o meu posicionamento dentro do jogo foi sincero e baseado nas coisas que eu passei lá dentro. Como todos viram, eu sofri diversos ataques e só me defendi. Aqui fora, eu optei segui a minha vida e recebi apoio da minha família e dos meus, o que para mim, é o que realmente importa. Desde o momento que o jogo acabou, os ataques se intensificaram não direcionado só a mim, mas a minha família e isso é baixo. Ninguém tem o direito de julgar, atacar e ofender alguém e nenhuma torcida deve se rebaixar a esse ponto", começou Mari.

A influenciadora dá a entender que os ataques tenham a ver com a vitória dela com Matheus em cima do segundo colocado Deborah Albuquerque e Bruno Salomão e termina dizendo que não irá atacar e finaliza. "Nós só damos ao próximo o que nós temos e eu só tenho amor e gratidão".