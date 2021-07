Dinâmica nova em 'A Fazenda' - Reprodução

Publicado 27/07/2021 05:00 | Atualizado 27/07/2021 06:08

Uma nova dinâmica vai agitar 'A Fazenda 13' logo no primeiro dia. A coluna descobriu que o reality rural da RecordTV irá começar com os peões da sede e quatro peões na baia - dois homens e duas mulheres. Uma votação do público logo na estreia da atração, coisa inédita, escolherá qual desses quatro participantes sobe para sede e se junta ao grupo maior de competidores. Os outros três serão eliminados de cara. O detalhe é que o pessoal da sede não ficará sabendo dos peões da baia e só irá descobrir depois a chegada de um novo peão.