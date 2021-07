Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha - Reprodução

Fátima Bernardes e Túlio GadêlhaReprodução

Publicado 26/07/2021 21:42 | Atualizado 26/07/2021 22:12

Ainda de férias da Globo, Fátima Bernardes tem aproveitado a companhia do namorado Túlio Gadêlha e viajado pelo Brasil. Depois de uma passagem por Tiradentes e Inhotim, em Minas Gerais, e pela capital do país, Brasília, o casal desembarcou no Jalapão, no Tocantins. A apresentadora revelou ter ficado encantada com as belezas naturais do lugar. "Foram só três dias sem sinal, mas parece uma eternidade. Dias lindos, lugar lindo, comida boa. Sol a pino e céu estrelado como nunca vi", vibrou na legenda sobre o passeio.



O deputado também postou uma foto com a jornalista em seu perfil e celebrou as belezas do Brasil: "Bateu sinal. Olha esse lugar. Nosso país é lindo. Alguém mais esteve aqui?", perguntou.

Publicidade