Publicado 26/07/2021 16:46

Julio Rocha teve um carreira bem breve de apresentador do TV Fama, mas sua atuação agradou em cheio os internautas. Tanto que o ator tem mostrado o dia a dia da reforma em sua casa nas redes sociais com muito jogo de cintura e os seguidores acabam pedindo que ele volte a apresentar um programa de TV. "Espero que vocês se divirtam tanto quanto nós aqui na obra e sintam a vibe bacana que acontece entre nós", escreveu o ator na legenda do vídeo. Júlio brinca sobre os preços dos materiais de construção, mostra o cuidado e o profissionalismo dos funcionários e até entrevista a arquiteta Lia Hermann, que botou a mão na massa, literalmente, para provar que mulher também sabe fazer obra.