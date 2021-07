Sarah Andrade mostra o buquê de coxinhas - Reprodução

Publicado 26/07/2021 16:19 | Atualizado 26/07/2021 16:21

Que tal receber um buquê de coxinhas no lugar de flores? Foi isso que aconteceu com Sarah Andrade. Ao falar que estava com desejo de comer o delicioso salgadinho, o namorado Lucas Viana tratou de providenciar o presente inusitado e, por sinal, de muito bom gosto. A ex-BBB vibrou com o 'arranjo' e ainda brincou com o namorado. “Aí você vê que está se relacionando com a pessoa certa quando ela faz isso. Dá uma olhada no meu presente", escreveu.