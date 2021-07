Paula Amorim e Raissa Barbosa - Reprodução

Publicado 26/07/2021 20:29

Paula Amorim usou as redes sociais para comemorar a sua vacinação contra a Covid-19 e mandou um recado para seus seguidores dizendo que reações a vacina são normais. Ela revelou que teve uma reação mais forte que o noivo, Breno Simões, e sentiu um pouco mal, mas nem por isso duvidou da importância do imunizante. A campeã de 'No Limite' ainda pediu para que todos os internautas compareçam aos postos de saúde. Não demorou muito para que milhares de seguidores levantarem um burburinho sobre uma possível indireta para Raissa Barbosa, que nesta segunda-feira (26) deu a entender que se arrependeu de ter tomado o imunizante.

A modelo e ex-peoa de 'A Fazenda 12" apareceu chorando nas redes sociais e contou que teve fortes reações após receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. "Eu quase desmaiei na rua por causa dessa vacina. Eu estou com calafrio, e eu liguei para um monte de gente pra me ajudar e ninguém me atendeu. Nossa, se eu soubesse que iria ficar tão mal... desculpa gente eu estar chorando aqui... as eu estou com muita febre, com muita dor de cabeça, e eu estou tendo calafrios e muito fraca. Eu comi e continuo me sentindo fraca", disse aos prantos nos stories do Instagram, mas os vídeos foram apagados.

Em questão de minutos, Raissa foi duramente criticada pelos internautas pelo que chamaram de 'desserviço'. Vale lembrar que a vacina é a única forma de combater a Covid-19, segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde. O uso de máscara e álcool gel ajuda na prevenção.