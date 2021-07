André Vitor - Reprodução

Publicado 26/07/2021 18:05 | Atualizado 26/07/2021 21:16

Depois de conversar com a coluna, o pastor André Vitor usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (26). Ele novamente refutou os comentários e as acusações de um suposto assédio por conta das imagens que aparece por trás de uma criança (menina) e, em determinado momento, ele a abraça e depois ela se solta para continuar pulando e comemorando junto aos demais presentes. "Que loucura eu ter que vir aqui para fazer esse vídeo. Eu acordei com uma notícia revoltante, absurda e indigna que me embrulhou o estômago e fez com que eu quase vomitasse na tela diante das inverdades descabidas que eu li", começou André que estava acompanhado dos amigos e pais da criança. Ele voltou a falar da luta contra o peso, do desconforto com algumas roupas e por isso tem mania de puxar a camisa em qualquer situação.

"Eu estou aqui não para me posicionar pelas pessoas que me amam e me conhecem. Todos estão desesperados e preocupados comigo diante de uma injustiça de tal tamanho e gravidade. Eu estou aqui junto com os meus amigos para falar que isso tem que parar. Muitas pessoas se suicidam, entram em depressão ou ficam em desequilibro emocional com acusações tão terríveis. Mas, eu sei quem eu sou, a minha família e meus amigos sabem quem eu sou e toda a minha conduta jamais será destruída por uma tentativa de assinar não a minha reputação, por que eu não tenho apego a reputação, mas aos meus valores", explica.

André Vitor também conta que a notícia afetou diretamente a sua família. "Não só por mim, mas por todas as pessoas que são acusadas injustamente, a minha equipe criminal vai acionar todas as situações que tenha cabimento nas acusações sem provas. Peço a Deus para ter equilíbrio emocional e sabedoria e a minha mãe está passando mal em casa e está desesperada com uma acusação tão grave".





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andre Vitor (@andrevitor7)