Publicado 26/07/2021 22:06 | Atualizado 26/07/2021 22:11

Os vestidos de época de sua personagem Leopoldina na novela 'Nos Tempos do Imperador', a próxima trama das 18h na Globo, vão esconder o novo shape de Bruna Griphão. Desde o início do ano, a atriz decidiu pegar firme na malhação e agora os resultados são visíveis: um abdômen saradíssimo. Bruna até fez um vídeo para mostrar uma das séries que anda fazendo para ter a barriga chapada, mas o que os seguidores gostaram mesmo foi do clique de biquíni que ela fez à beira da piscina. A loira ganhou vários elogios merecidos pelo corpão.