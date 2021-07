Isabella Santoni - Reprodução

Publicado 27/07/2021 05:00

A debandada do elenco de 'Além da Ilusão' continua. Depois de Claudia Raia, Thiago Lacerda, Maurício Destri, Zezé Polessa e Dan Stulbach, Isabella Santoni deixou o elenco da novela de Alessandra Poggi, que vai substituir 'Nos Tempos do Imperador' no horário das 18h. Isabella iria interpretar uma operária que organiza greves na fábrica onde trabalha, mas a coluna apurou que a atriz acabou sendo escalada para outra produção na Globo. Certos na trama só o trio de protagonistas: Larissa Manoela, Rafael Vitti e Dan Mesquita. O resto só Deus sabe.



Procurada a Globo informou que não começou a divulgar a novela e que fora os dois protagonistas, não existe uma lista de escalação do elenco. "Só divulgamos uma novela quando ela está fechada e essa não está".