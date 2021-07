A modelo e ex-bailarina do Faustão, Erika Schneider, é independente financeiramente desde o 16 anos de idade - Divulgação/Rodrigo Amatuzzi

A modelo e ex-bailarina do Faustão, Erika Schneider, é independente financeiramente desde o 16 anos de idadeDivulgação/Rodrigo Amatuzzi

Publicado 27/07/2021 05:00

Ao que tudo indica algumas ex-bailarinas do Domingão do Faustão vão voltar a trabalhar com o apresentador. A produção do novo programa de Fausto Silva na Band está convidando algumas dançarinas que não têm mais contrato com antiga casa. A coluna soube que serão ao todo 20 bailarinas entre novatas e veteranas e quem foi vista nos corredores na sede da emissora paulista nesta segunda-feira (26) foi Erika Schneider, demitida em janeiro da Globo.