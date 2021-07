Sammy Lee chora ao ler uma carta deixada pela mãe - Reprodução de internet

Publicado 29/07/2021 05:24

Na última quarta-feira (28), Sammy Lee se emocionou ao encontrar uma carta escrita em fevereiro por sua mãe, que morreu no último dia 12, após lutar contra um câncer. "Em fevereiro desse ano, falei pra minha mãe escrever como ela estava, e em outra folha escrever como ela queria ser. Esse sistema ajuda a organizar o pensamento e alcançar melhor os objetivos", explicou Sammy, que postou uma imagem da carta.

A influencer aproveitou para falar sobre a importância do autoexame de mama para reconhecer possíveis tumores: "Não é só no Outubro Rosa. Previnam o câncer de mama! Por favor".

Saiba o conteúdo da carta:

"Quem eu quero me tornar!!!

1) Uma perssoa saudável em todos os sentidos, no corpo, na vida e na mente.

2) Ter muito dinheiro pra comprar o que eu quiser e viajar pra onde eu quiser, e ajudar as pessoas.

3) Priorizar sempre a vontade de Deus em minha vida, pois sem Ele não somos nada.

4) Ser calma, pensar antes de falar, ser um bom exemplo para os meus filhos e para as pessoas ao meu redor.

5) Conseguir dormir bem, ter um corpo (...) perfeito e saudável.

6) Uma pessoa sábia, cheia de conhecimento para ajudar outras pessoas.

7) Uma pessoa grata por tudo, que nunca se esqueça de todos que passaram por minha vida e me ajudaram".