Laryssa Ayres e Maria Mayareprodução do instagram

Publicado 29/07/2021 05:00

Após ter sido escalada para o elenco de ‘Gênesis’, da Record, ao lado de sua então namorada, Laryssa Ayres, Maria Maya agora está fora definitivamente da trama bíblica. A personagem dela estava prevista para estrear na atual fase do folhetim, que conta a história de José do Egito (Juliano Laham). No entanto, nos bastidores da Record, o comentário é que, após terminar o namoro com Laryssa recentemente, Maria Maya teria pedido para deixar a novela por estar envolvida em outros projetos com a mãe, Cininha de Paula, Miguel Falabella e Fernanda Chamma. O projeto em questão seria para a plataforma de streaming Disney Plus.