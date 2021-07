Allana Lopes - Divulgação

Publicado 29/07/2021 05:00

Escalada inicialmente para estrelar 'Poliana Moça', no SBT, Allana Lopes viu sua vida virar do avesso, depois que o início da pandemia parou a produção da trama. A atriz, que havia protagonizado dois filmes, o argentino 'Águas Selvagens', e o brasileiro 'O Cemitério das Almas Perdidas', estrearia nas novelas com a missão de ser a mais nova musa teen de Sílvio Santos. Mas não demorou para a morena de 25 anos mergulhar em outros projetos. Mesmo na pandemia ela foi convidada para protagonizar a série de streaming 'Télos', ao lado de Nelson Freitas, e ainda foi convidada para viver a ambiciosa Bila, que não mede esforços para conseguir o que quer na fase 'Jacó' de 'Gênesis', trama bíblica da Record TV.

No Rio de Janeiro, onde gravou a série e grava diariamente a novela da Record, ela comemora sua personagem, que estreia essa semana na superprodução. "A Bila é uma mulher forte, corajosa e ambiciosa. Diria que à frente do seu tempo, porque não aceita sua posição como serva, que era algo cultural daquela época. Por essa não aceitação, acaba sendo vista como rebelde e sofrendo muito", adianta. "Entre a dualidade da Bila, está a revolta da sujeição e o despertar pelo valor e amor à família, depois que foi arrancada do seio familiar pelos