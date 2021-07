Silvia Catra - Reprodução

Publicado 29/07/2021 05:00

Silvia Catra foi casada durante 23 anos com Mr Catra, que em setembro completa três anos de sua morte de um câncer no estômago. A empresária foi a primeira mulher de Wagner Domingues Costa e mãe de cinco dos 32 filhos do cantor, que teve várias mulheres fora da relação sendo que duas delas também eram consideradas esposas. "As pessoas sempre me fazemm essa pergunta de como eu suportei tudo. Eu amei o Wagner demais e eu tinha nele uma figura de paizão. Eu não tive pai. Eu amava o meu pai, mas ele não me criou e não teve aquela convivência. Quando nova eu achava que a presença de um pai na família era muito importante e o Wagner foi aquele amor platônico e eu achava que eu tinha que passar por aquilo. Deus não te dá o fardo que você não possa carregar. Muitas das vezes, eu me questionei: 'Ah Silvia, você é forte. Forte o que? Eu não consigo largar desse homem'. Hoje, eu entendo. Agradeço algumas coisas e outras não. Eu não tinha muito entendimento das coisas e hoje, eu estou estudando o feminismo, tenho consciência sobre relacionamentos abusivos e isso eu não tinha. Achava que tinha que viver todo mundo junto e também eu gostava dele. Mas, hoje, não viveria e passaria novamente", assumiu em entrevista ao podcast Cortes de Barba.

"As pessoas falam 'nossa como você suportou?' e eu não achava tão nossa. Se você for olhar ao redor acontece nas melhores e piores famílias. È muita hipocrisia dizer que eu fui corna e não perdoei. Toda mulher foi corna uma vez e quando ama você perdoa. A pessoa é que é abusada e abusa do perdão. Eu perdoei 27 vezes", completou.