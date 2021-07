CId Moreira relembra perda de filha - Reprodução

CId Moreira relembra perda de filhaReprodução

Publicado 29/07/2021 11:18 | Atualizado 29/07/2021 11:19

Cid Moreira compartilhou com seus admiradores no Instagram que tomou a vacina na gripe. O apresentador de 93 anos já havia tomado as duas dose do imunizante contra a Covid-19, sendo a segunda em março. O jornalista ainda revelou que também já tomou até a vacina contra a pneumonia.



“Boa tarde pessoal! Depois de um bom tempo que tomei a segunda dose da vacina do Corona, eu acabei de tomar a vacina contra gripe H1N1. Não esqueçam de se vacinar. Eu já me preveni também com a vacina contra pneumonia, que protege por cinco anos. É muito importante e está disponível nos postos de suas cidades. Parabéns ao serviço público de qualidade”, escreveu ele.