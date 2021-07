Ronaldinho Gaúcho homenageia vítimas de explosão em Beirute - Reprodução Instagram

Ronaldinho Gaúcho homenageia vítimas de explosão em Beirute Reprodução Instagram

Publicado 29/07/2021 14:48

Ronaldinho Gaúcho desembarcou recentemente no Líbano. Nesta quinta-feira (29), o craque realizou uma visita solidaria à sede principal do Copo de Bombeiros de Beirute, para prestar homenagem aos mais de 100 mortos e mais de 4 mil feridos na explosão que aconteceu há quase um ano, no porto da cidade, especificamente em um depósito de nitrato de amônio. O ex-jogador entregou coroas de flores em seu nome.

Ronaldinho Gaúcho homenageia vítimas de explosão em Beirute Reprodução Instagram