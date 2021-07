Com Charles Paraventi no elenco, Eduardo Lassah reúne atores em premiere exclusiva - Divulgação

Publicado 29/07/2021 11:43 | Atualizado 29/07/2021 11:44

O filme 'Casal Tradicional', de Eduardo Lassah, teve uma premiere exclusiva que reuniu atores nesta semana, entre eles, Charles Paraventi. O evento aconteceu no Ponto Cine, na Zona Norte do Rio. O elenco prestigiou o resultado do longa que deve rodar pelos festivais nacionais e internacionais, levando a cultura brasileira a todos os cantos do mundo.



“Em menos de 2 semanas na plataforma Festhome, o filme já foi selecionado para dois festivais internacionais e estamos muito animados com o resultado, pois se trata de um filme sem nenhum apoio ou verba pública", diz a produtora de elenco Núbia Coelho, que também faz uma personagem no filme.

“Tudo começou, na verdade, em 2013, pois era uma peça teatral minha que ficou em cartaz por alguns anos e que já tínhamos parado de rodar pelos teatros um pouco antes dessa pandemia. Com o sucesso que a peça teve, resolvi aproveitar tudo que estava guardado de indumentária e adereços e transformar nessa maravilhosa produção audiovisual independente e que vai surpreender pela qualidade e ritmo do elenco que só o teatro proporciona aos atores”, conta Eduardo Lassah, que manteve todo o elenco da peça teatral.

Por se tratar de uma produção com poucos atores, foi fácil manter todos os protocolos e juntar uma equipe técnica reduzida para garantirmos toda segurança. No elenco estão Eduardo Lassah, Paolla Carvalho, Una Terra, Francisco Quintiliano, Charles Paraventi, Nubia Coelho, entre outros.