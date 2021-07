Aquaman - Warner Bros/Divulgação

Rio - O documentário The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart é a descoberta da semana e estreia na quinta (01), no Telecine Cult. Com direção de Frank Marshall, o longa traz entrevistas inéditas e imagens de arquivo da banda Bee Gees, formada pelos irmãos ingleses Barry, Robin e Maurice Gibb, e conta com a participação de músicos como Eric Clapton, Justin Timberlake e Noel Gallagher.

No sábado (03), o Telecine Action exibe os oito filmes da franquia Velozes e Furiosos na sequência. A maratona começa com Velozes e Furiosos, o primeiro da saga com Paul Walker e Vin Diesel, e termina com Velozes e Furiosos 8, que traz Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jason Statham e Charlize Theron.Vince Vaughn e Kathryn Newton trocam de corpos em Freaky - No Corpo de Um Assassino, que chega à sessão superestreia no sábado, no Premium. O filme mistura terror e comédia para contar a história de Millie (Newton), uma adolescente que fica presa no corpo do serial killer Blissfield Butcher (Vaughn) e tem apenas 24h para desfazer a magia e voltar à vida normal.O Festival 125 Anos de Cinema reúne mais obras do Cinema Americano Contemporâneo, no Telecine Cult, no sábado e no domingo (04). Destaque para Onde Os Fracos Não Têm Vez, longa com direção dos Irmãos Coen que recebeu oito indicações ao Oscar e venceu em quatro: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante para Javier Bardem.Todos os canais do hub de cinema estão com o sinal aberto para as operadoras até o dia 4 de julho. O acesso ao streaming da marca também está liberado via login das assinaturas das operadoras NOW, SKY Play, Vivo Play e Oi Play.QUINTA (01)Descoberta da semanaThe Bee Gees: How Can You Mend A Broken HeartNo Telecine Cult, dia 1º, à 00h10Uma exploração da história dos Bee Gees, apresentando entrevistas reveladoras com o irmão mais velho Barry Gibb e entrevistas de arquivo com os irmãos gêmeos Robin e Maurice.Direção: Frank MarshallElenco: Nick Jonas, Eric Clapton, Noel Gallagher, Barry Gibb, Andy Gibb, Robin Gibb, Mark Ronson, Maurice GibbEUA. 2020. Documentário. 111 min.SEXTA (02)AquamanNo Telecine Premium, dia 2, às 22hA cidade de Atlantis é um reino submerso dominado pelo ganancioso Rei Orm, que planeja conquistar tanto os demais reinos do oceano, quanto o mundo da superfície. Em seu caminho está Aquaman, meio-humano e meio-atlante, e verdadeiro herdeiro do trono. Com a ajuda da princesa Mera, Aquaman precisa recuperar o lendário Tridente de Atlan e aceitar seu destino como protetor das profundezas.Direção: James WanElenco: Jason Mamoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole KidmanEUA. 2018. Ação. 142 min.SÁBADO (03)Maratona Velozes e FuriososVelozes E Furiosos (2001)No Telecine Action, dia 3, às 07h10Dominic Toretto, líder de uma gangue de corridas de rua, está na mira da polícia de Los Angeles. O policial Brian O'Connor entra nessas corridas, infiltrado, para investigar Toretto. No entanto, O'Connor acaba se envolvendo com esse novo mundo.Direção: Rob CohenElenco: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana BrewsterAlemanha. EUA. 2001. Ação. 106 min.+ Velozes + FuriososNo Telecine Action, dia 3, às 09h10Um policial reformado é forçado a participar de uma investigação com um ex-amigo de colégio. Para isso, precisa se infiltrar no crime organizado e ajudar a polícia a prender o chefe do tráfico.Direção: John SingletonElenco: Paul Walker, Tyrese Gibson , Eva MendesAlemanha. EUA. 2003. Ação. 104 min.Velozes E Furiosos: Desafio Em TóquioNo Telecine Action, dia 3, às 11h05Sean Boswell é um adolescente infeliz viciado em corridas de rua e cheio de problemas com a polícia. Após bater com o carro, Sean é enviado à Tóquio para morar com seu pai. Sean fica totalmente deslocado até conhecer as corridas de drift, uma mistura de derrapagem, velocidade, circuitos bem perigosos, e se envolver com o submundo.Direção: Justin LinElenco: Lucas Black , Bow Wow , Nathalie KelleyAlemanha. EUA. 2006. Ação. 104 min.Velozes E Furiosos 4No Telecine Action, dia 3, às 13hTemendo que o FBI esteja atrás de sua gangue, Toretto decide ir embora para protegê-los. Quando sua irmã Mia avisa sobre a morte de Letty, ele volta com sede de vingança. Ao descobrir que o último contato de Letty foi Brian O'Connor, o caminho dos dois se cruza novamente em uma perigosa missão.Direção: Justin LinElenco: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana BrewsterEUA. 2009. Ação. 103 min.Velozes & Furiosos 5 - Operação RioNo Telecine Action, dia 3, às 14h55Dom e Brian continuam fugindo da polícia e, desta vez, se escondem no Rio de Janeiro. Eles terão que realizar uma última missão na cidade e, para isso, vão reunir uma equipe de superpilotos.Direção: Justin LinElenco: Vin Diesel, Paul Walker , Dwayne JohnsonEUA. 2011. Ação. 125 min.Velozes E Furiosos 6No Telecine Action, dia 3, às 17h15Após o golpe no Rio de Janeiro, Dom, Brian e o resto do grupo se tornaram fugitivos. Enquanto isso, o agente Hobbs persegue uma organização de mercenários, que conta com a ajuda de uma destemida aliada. A única maneira de detê-los é nas ruas. Para isso, Hobbs precisará da equipe de Dom.Direção: Justin LinElenco: Vin Diesel , Paul Walker, Dwayne Johnson , Jordana Brewster, Michelle RodriguezEUA. 2013. Ação. 125 min.Velozes & Furiosos 7No Telecine Action, dia 3, às 19h35Após os acontecimentos em Londres, Dom, Brian, Letty e o resto da equipe tiveram a chance de voltar para os EUA e recomeçar suas vidas. Mas a tranquilidade do grupo é destruída quando Deckard Shaw, um assassino profissional, quer vingança pela morte de seu irmão.Direção: James WanElenco: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Michelle RodriguezEUA. 2015. Ação. 137 min.Velozes E Furiosos 8No Telecine Action, dia 3, às 22hDom e Letty estão curtindo sua lua de mel em Havana, quando a misteriosa Cipher aparece e convence Dom a voltar para o crime e trair aqueles que ama. Isso faz com que Letty reúna os velhos amigos para enfrentar Cipher e, consequentemente, Dom.Direção: F. Gary GrayElenco: Vin Diesel, Luke Evans, Scott Eastwood, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt RussellChina, EUA, Japão. 2017. Ação. 129 min.Sessão SuperestreiaFreaky - No Corpo de um AssassinoNo Telecine Premium, dia 3, às 22hUm punhal místico faz com que Millie, uma garota de 17 anos, e um serial killer troquem de corpos. A jovem descobre que possui apenas 24 horas para ter seu corpo de volta antes que a troca se torne permanente e ela fique presa na forma de um maníaco de meia-idade para sempre. O grande problema é que, agora, ela parece uma psicopata imponente que é alvo de uma caçada humana por toda a cidade.Direção: Christopher B. LandonElenco: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Uriah Shelton, Alan RuckEstados Unidos. 2020. Terror. 103 min.DOMINGO (04)Festival 125 Anos de Cinema: Cinema Americano ContemporâneoOnde Os Fracos Não Têm VezNo Telecine Cult, dia 4, às 22hLlewelyn Moss encontra uma picape com vários homens mortos, uma carga de heroína e dois milhões de dólares dentro. Ao ficar com o dinheiro para si, ele passa a ser perseguido por um assassino e desencadeia uma onda de violência que nem o xerife Bell pode conter. Dirigido pelos irmãos Coen, o filme ganhou quatro Oscars, incluindo o de Melhor Filme.Direção: Ethan Coen, Joel CoenElenco: Javier Bardem, Tommy Lee Jones, Josh BrolinEUA. México. 2007. Suspense. 119 min.