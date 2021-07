Luísa Sonza - Reprodução

Publicado 29/07/2021 17:53

Luísa Sonza resolveu pedir desculpas nesta quinta-feira (29) após ter rebatido de forma pesada a crítica de um fã no dia anterior. "Desculpa pela forma grosseira que me expressei. Vocês merecem às vezes uma macetada, mas eu fico mal porque vocês são tudo pra mim".

A polêmica começou depois que a cantora foi falar da demora do lançamento de 'Penhasco' e um seguidor comentou: "Se tivesse lançado semana passada iria pegar primeiro lugar". Luísa rebateu: "Foda-se".

No desabafo publicado no Twitter, a cantora avisa que é canceriana, signo conhecido pela mudança de humor repentinamente, e isso explicaria o rompante. Ela também dá a deu a entender que as cobranças dos fãs despertaram uma espécie de gatilho emocional, já que a letra de 'Penhasco' é muito pessoal e fala sobre sofrimentos que ela atravessou nos últimos tempos. "Reviver esses sentimentos e mergulhar neles é sempre uma merda. Quando vi vocês me cobrando com algo que já era difícil pra mim, acabei sendo uma c***** com a forma que falei".

