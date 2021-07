Paolla Oliveira - Reprodução

Paolla OliveiraReprodução

Publicado 29/07/2021 18:34 | Atualizado 29/07/2021 18:35

Um começo de namoro é tudo igual: só love. E qualquer coisa vale como motivo para uma gracinha, uma declaração de amor. Nesta quinta-feira (29), Paolla Oliveira postou várias fotos em que aparece usando um vestidinho vermelho de renda e marcou o novo namorado, Diogo Nogueira. "#tbt de um dia especial", escreveu na legenda. Nos comentários, o sambista não perdeu tempo e deixou seu recado: "Bota especial nisso".

Vale lembrar que no dia 29 de junho, esta coluna contou que a atriz vivia um romance com o cantor Diogo Nogueira. Os dois estavam solteiros desde o início do ano e Paolla era vista com frequência no condomínio onde o sambista mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A presença da artista no local chamava atenção da vizinhança, que já desconfiava de um romance. Dias depois, a estrela da Globo interagia com a família do cantor, posando para fotos em clima de intimidade com a nova cunhada, Clarissa Nogueira nas redes sociais. Na sexta-feira, dia 23, eles assumiram o namoro durante um show de Diogo Nogueira, no Rio.

