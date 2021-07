Samantha Schmütz - Reprodução

Publicado 30/07/2021 15:34 | Atualizado 30/07/2021 16:48

Samantha Schmütz voltou a criticar colegas de profissão na manhã desta sexta-feira (30) após lamentar o incêndio de grandes proporções na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, no dia anterior. A atriz cobrou posicionamento contra o governo de Bolsonaro e descascou em cima de quem não se manifesta pela falta de investimento na cultura. Em seguida, ela lembrou que o cinema nacional anda mal das pernas e mandou uma indireta para as 'beldades' que estiveram no Festival Internacional de Cannes, na França, recentemente: "Cadê as beldades que foram pra Cannes desfilar vestidos e joias?????? Não vão defender o cinema ????? Pseudos artistas que usurpam a arte para fazerem coisas periféricas e no fundo não estão nem aí pro cinema nacional !!!! Ao invés de Cannes ano que vem deveriam ir em Cana".

Em dado momento, Samantha fala das atrizes que foram a Cannes desfilar seus vestidos e expor seus colares caríssimos, que foi o caso de Marina Ruy Barbosa. Ela ainda fala que 'essas atrizes' deveriam ter vergonha de pisar novamente num set de filmagem e que as mesmas nunca venderam um único ingresso. Sem mentir, a intérprete de Jéssica do 'Vai que Cola' apontou que algumas atrizes só usam a cultura para vender publi e fazer capas de revistas.

Para quem não sabe Marina esteve em Cannes no início de julho e esta coluna conta para vocês que atriz só esteve lá, porque uma marca de joias a levou de graça. Durante sua passagem pelo tapete vermelho, ao contrario do que a atriz quis passar em seu Instagram, nenhum fotografo, com exceção do contratado pela marca, sabia quem era a atriz brasileira. Ao contrario de Bruna Linzmeyer que esteve no Festival Internacional porque teve um filme indicado.

Marina foi única e exclusivamente par tentar aparecer e vender a imagem no Brasil de que é internacional, o que não é. Se vocês quiserem contamos aqui a história por traz do vestido de casamento internacional de Marininha. Vale lembrar que durante a pandemia, Marina, que namora o deputado Federal Guilherme Mussi, apoiador de Bolsonaro, deu uma festa de aniversário com vários convidados e show de duas duplas sertanejas, sem contar a viagem que fez as Maldivas no auge da segunda onda da Covid-19.





