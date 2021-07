Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Divulgação/Hugo Gloss

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira

Publicado 30/07/2021 15:04 | Atualizado 30/07/2021 15:10

Esta humilde colunista shippa muito o namoro entre Diogo Nogueira e Paolla Oliveira e tudo indica que o relacionamento está ficando cada dia mais firme e apaixonado. Nesta sexta-feira (30), o cantorra publicou uma foto em que a atriz está com a mão no peito dele. Na publicação, ele aproveitou para se declarar a nova namorada utilizando parte da letra de 'Bota para Tocar Tim Maia'.



“Quero mergulhar nesse momento, o melhor lugar é onde estou, fico contemplando as ondas do seu corpo as curvas que meu Deus criou, o clima tá ficando quente, incandescente, é o nosso amor. Vamos meu povo que sextou tá?", disse Diogo na publicação.