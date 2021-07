Luciana Gimenez dança de biquíni em Ibiza, na Espanha - Reprodução Internet

Publicado 31/07/2021 10:39 | Atualizado 31/07/2021 10:40

Rio - A apresentadora Luciana Gimenez, de 51 anos, postou no Instagram, nesta sexta-feira, um vídeo em que aparece dançando de biquíni ao som da música "Não, não vou", de Mari Fernandez. Nas imagens, a apresentadora mostra sua boa forma e seu corpão bronzeado.

Luciana está curtindo alguns dias de descanso em Ibiza, na Espanha. Antes disso, a apresentadora esteve em Nova York com Lorenzo, seu filho mais novo, fruto do extinto casamento com Marcelo de Carvalho.