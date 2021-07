Eduardo Costa - Reprodução Internet

Eduardo CostaReprodução Internet

Publicado 31/07/2021 09:39

Rio - Aos 42 anos, Eduardo Costa foi surpreendido com a notícia de que uma mulher, identificada como Maria de Lourdes, afirmou ser sua mãe biológica e que o filho teria sido tirado dela logo após o nascimento. O sertanejo rebatou dizendo que a história é inacreditável e deixou claro que não pretende fazer teste de DNA para checar a veracidade da afirmação, pois tem certeza de que a mulher que o criou é sua única mãe.

"Eu estou muito impressionado com essa história. Não dá para acreditar, é uma coisa inacreditável o que essa senhora está falando. Lá em casa eu, minha mãe e meus irmãos somos todos iguais, parecidos. Não tem lógica de alguém ter dado filho para alguém", declarou em entrevista ao jornalista Felipeh Campos, do programa "A Tarde é Sua".

"Não tem lógica. Não faço DNA porque se existe uma certeza que tenho na vida é que minha mãe é minha mãe mesmo. Se pensar num filho que parece com a mãe, esse cara sou eu", completou o artista.

Quem trouxe o caso à tona foi o colunista Alessandro LoBianco, também do "A Tarde é Sua", que revelou ter sido procurado por uma senhora que afirmava ser mãe biológica de Eduardo Costa. Maria de Lourdes conta que entrou em trabalho de parto na mesma época em que a mãe do cantor estava na cidade de Belo Horizonte. A mulher alega que seu bebê foi levado embora no mesmo dia de seu nascimento.

Além disso, segundo o jornalista, Maria de Lourdes tenta comprovar sua declaração citando as semelhanças físicas que teria com Costa, além de ter um timbre de voz parecido. A senhora esclareceu que não tem interesses financeiros e apenas quer tirar sua dúvida. Enquanto isso, o sertanejo segue firme em sua decisão de não realizar o teste de DNA por não acreditar na história contada por Maria de Lourdes.