Ariadna e Íris - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 08:34

Rio - A dinâmica do 'No Limite' inclui eliminações semanais e por conta de muitas derrotas da tribo Calango, a tribo Carcará foi obrigada a ceder um participante para a tribo adversária. Íris foi a escolhida pelos colegas e disputou uma prova com os 'calangos' antes de ser eliminada do reality nesta terça-feira.

Mas o que chamou a atenção nas redes sociais foram as alfinetadas de Ariadna, que também participou do reality e era da mesma tribo de Íris. Pelo Twitter, a ex-BBB fez algumas postagens criticando a postura da colega no jogo e comparou Íris a Karol Conká, que teve uma trajetória polêmica no 'BBB' no começo do ano.

