Juliette, Neymar e o surfista Ítalo Ferreira movimentaram a web com interações nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Juliette, Neymar e o surfista Ítalo Ferreira movimentaram a web com interações nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 31/07/2021 10:57

Rio - Juliette continua causando nas redes sociais. O surfista Ítalo Ferreira, medalhista olímpico , mandou uma mensagem para Neymar, neste sábado (31), disputando a atenção da campeã do "BBB21".

fotogaleria

Tudo começou quando Juliette citou uma lista de atletas gatos das Olimpíadas e Ítalo reagiu ao post. Neymar, então, se candidatou ao posto de gato mesmo não estando nas Olimpíadas

Publicidade

Mas Ítalo não deixou barato e rebateu o "menino Ney". "Peraí, menino Ney, você quer atacar e voltar pra marcar?", disse Ítalo. Os fãs enlouqueceram com a publicação. Um internauta pediu para Juliette ficar com os dois, enquanto outro sugeriu que Juliette aproveitasse a vida na beira do mar com Ítalo.

Veja tweet: