Indicados a Melhor Reality Star no BreakTudo Awards 2021:

Carla Diaz, Dayane Mello, Gil do Vigor, Jakelyne Oliveira, Juliette Freire, Raissa Barbosa, Sarah Andrade e Stéfani Bays.

As votações abrem dia 16 de agosto https://t.co/XiXLvMhESr #BreakTudoAwards pic.twitter.com/IXHZZZQxuB