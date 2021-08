Luciana Gimenez faz topless em Ibiza, na Espanha - Reprodução Internet

Luciana Gimenez faz topless em Ibiza, na EspanhaReprodução Internet

Publicado 01/08/2021 13:39 | Atualizado 01/08/2021 13:45

Rio - Luciana Gimenez está aproveitando bastante sua passagem por Ibiza, na Espanha. A apresentadora postou, neste domingo, um vídeo em que aparece fazendo topless. Nas imagens, ela esconde os seios com emojis de coração. Recentemente, Luciana já havia chamado atenção ao postar um vídeo em que aparece apenas de biquíni dançando a música "Não, não vou", de Mari Fernandes.

Antes de passar por Ibiza, Luciana esteve em Nova York, nos Estados Unidos, com o filho Lorenzo, que é fruto do extinto casamento com o apresentador Marcelo de Carvalho, da RedeTV. Luciana está solteira desde que terminou um namoro com Eduardo Buffara.